Luksus w Twoim wnętrzu? Sprawdź jak go uzyskać!

Mozaiki szklane to najnowszy trend, który szturmem zyskuje popularność. Płytki posiadają wskaźnik nasiąkliwości na poziomie mniejszym niż 0,5%, co wpływa na wysoką odporność na wsiąkanie wody

i zabrudzeń w płytkę. Dodatkowo, mozaika jest odporna na wilgoć i pleśń, co sprawia, że jest rekomendowanym rozwiązaniem dla alergików. Szkodliwe działanie kwasów również nie wpływa na kondycję mozaiki. Wystarczy, że zostanie przetarta szmatką z ciepłą wodą, aby pozbyć się wszelkich plam. Utrzymanie płytek w czystości nigdy nie było takie proste. Kolejną zaletą jest odporność na ścieranie i blaknięcie, dzięki której mozaika nie uszkodzi się i nie zostanie pozbawiona kolorów, jeśli zostanie narażona na działanie promieni słonecznych.





Mozaika szklana sprzedawana jest w pojedynczych plastrach, które można z łatwością dopasować do każdej powierzchni, zarówno do ściany, podłogi, zaokrąglonej krawędzi wanny, jak i kominka o ostrych krawędziach. Odklejenie poszczególnych kafli z plastra nie stanowi problemu, aby móc stworzyć spersonalizowaną kompozycję. Odbijające się światło od mozaiki zdecydowanie rozświetli i powiększy optycznie przestrzeń pomieszczenia. Dwa warianty wykończenia płytek – połysk oraz mat - poszerzają dodatkowo możliwości aranżacyjne mozaiki.

Szklane płytki nie muszą być wyłącznie stosowane do pomieszczeń wodnych typu łazienka, sauna, basen. Zabudowa kuchenna będzie prezentować się wyjątkowo w towarzystwie ozdobnych kafli. Modele mozaik dostępne w ofercie marki Raw Decor odnajdą się w każdym stylu wnętrzarskim. Mozaika Candy Moon Dust Matowa perfekcyjnie komponuje się ze stylem loftowym, Lotus Marble Matowy wnosi do pomieszczenia harmonię niczym z Dalekiego Wschodu, natomiast mozaika Flabellum Jungle Matowy to strzał w dziesiątkę, jeśli ktoś marzy o wnętrzu w stylu Urban Jungle.

Raw Decor to firma, która została stworzona z zamiłowania do sztuki, architektury oraz wystroju wnętrz. Firma prowadzona jest przez kuzynostwo, które z poszanowaniem rodzinnej tradycji dostosowało produkcję kafli do aktualnych potrzeb rynkowych. Mozaiki projektowane są w oparciu

o ponadczasowe wzornictwo oraz wyróżniający się design i stylowy format.

